FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？｜日本央行12月有條件加息？

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

鮑威爾重申不急於減息後，利率期貨顯示，市場預計聯儲局下月減息25個基點的機會率降至約62%，美滙指數上周累升逾1.6%，短線獲利回吐風險加大？金價繼續受壓，上周創三年來最大單周跌幅，金價可趁調整買入？日本央行行長植田和男最新指，對下次加息時機保持開放態度，將取決於經濟和物價等數據調整政策。日本第三季GDP以年率計增長0.9%，勝預期，惟增速較第二季放緩，日本央行12月有條件加息嗎？

影片網址：https://www.youtube.com/live/jHyepZBWIn4?feature=shared

►把時間軸拉到01:40開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【你點睇？】民主派初選案，45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等，你認為判刑是否具阻嚇作用？► 立即投票