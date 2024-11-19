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2024-11-19

hot talk 1點鐘｜美股英偉達業績前瞻 績前入貨博得過？｜傳中移動擬收購香港寬頻 對兩者幾大利好？｜順豐IPO抽得過？

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嘉賓：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

　　美股七雄中的英偉達將於本周壓軸公布第三季業績，雖市場預料收入按年增逾八成，但或出現增速放緩，業績仍博得過？另外，港股周二（19日）早段曾升181點，但之後升幅收窄，中午收市僅升64點，報19640點。內地周三（20日）將公布LPR利率，惟市場普遍預料維持不變，港股續悶局？有傳中移動(00941)擬收購香港寬頻(01310)，涉資逾65億元，消息對兩者有幾大利好？IPO順豐(06936)周二起至周五（22日）進行招股，呢隻抽唔抽得過？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/jqdiZti4gh8?feature=shared

 

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