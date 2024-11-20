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2024-11-20

GLOBAL Wednesday｜前瞻英偉達Q3業績｜分析蔚來、百度業績預測

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　英偉達(NVDA)即將放榜，市場預期收入按年增加83%至332億美元，純利則按年升90%至176億美元，基於大基數效應，收入增速或陷入放慢局面？股價將會如何表現？另外，蔚來(NIO)(09866)及百度(BIDU)(09888)本周亦公布業績，兩者的業績分別有何亮點？具備中長線投資價值嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/FSCS0yRCf8c?feature=shared

 

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