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2024-11-21

溫傑星期四｜英偉達盤後曾跌逾4% 業績致命傷是...？｜分析第四範式飆升之因｜平保、騰訊部署策略

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美股股王英偉達(NVDA)公布了第三財季業績，雖收入及純利均遠勝預期，惟因下季業績指引未達市場最高要求，令股價於盤後向下，不過前景仍樂觀向好？AI股第四範式(06682)上日收升19%，為何會有此凌厲升勢？另外，內險股及科網股現階段有何部署策略？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/enwTYLeSCjU?feature=shared

 

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