FX MONDAY｜美元強勢有幾持續？｜歐元急挫或可拖慢減息步伐？｜金價下級睇幾多？

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嘉賓：艾德金融投資策略總監 文錦輝

特朗普提名62歲貝森特擔任財政部長，市場對嚴厲貿易措施的擔憂情緒有所降溫，美債止跌回穩，10年期債息一度高見4.5厘，現水平可吸納美債？本周關注美國10月PCE數據，市場預計核心PCE按年升2.8%，如何影響聯儲局減息步伐？美元(DXY)強勢可以維持多久？因地緣政治因素，上星期金價連升五日，一度升破2700美元水平，下一級目標位看多少？歐元區經濟數據疲弱，惟通脹不跌反升，對歐洲減息幅度有沒有影響？歐元下行趨勢難改變？

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