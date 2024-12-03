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2024-12-03

hot talk 1點鐘｜美股小心高處不勝寒？｜Tesla股價有新催化劑？｜拆解「穀子經濟」前景

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嘉賓：紅蟻資本投資總監　李澤銘

 

　　隔晚美股雖個別發展，不過納指及標普均創收市新高，臨近12月美股會否粉飾櫥窗放應？而七雄中的TESLA(TSLA)獲大行唱好，股價升逾3%收市，明年白宮易主會否更令TESLA股價更上一層樓？相反，港股周二（3日）走勢反覆，曾一度跌最多163點，港股12月又會有何行情？仍有憧憬因素？而近期「穀子經濟」成熱炒話題，到底甚麼是「穀子」，又有甚麼相關股份？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/ma8h3uBN0FY?feature=shared

 

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