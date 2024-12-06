財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2024-12-06

1周部署｜曾啟邦：觀望美國非農數據 恒指轉勢如何判斷？

#1周部署 #曾啟邦 #瑭明資本 #下周焦點 #經濟數據 #香港股票 #恒生指數

嘉賓：瑭明資本投資組合管理部董事　曾啟邦

 

　　今晚美國將會公布11月非農就業數據，市場料新增21.4萬個至22萬個，數據符合預期機會大？對減息步伐有何影響？滬深股市今日（6日）齊升，刺激恒指最高曾見19934點，全日彈高305點，報19865點，成交升至1627億元，下周三（18日）的中經會成股市向上催化劑？恒指轉勢如何判斷？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/HHTC7g8cSOU?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:40開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

政府刊憲修訂保護海港條例，改善維港小規模填海工程機制料將適度「拆牆鬆綁」，你最期待甚麼方面得到改善？ ► 立即投票

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#1周部署 #曾啟邦 #瑭明資本 #下周焦點 #經濟數據 #香港股票 #恒生指數
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
大國博弈
貨幣攻略
More
Share