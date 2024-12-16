FX MONDAY｜超級議息周來臨 前瞻外匯市場去向｜美聯儲減息事在必行？｜日央行點解加息信心不足？

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嘉賓：東亞銀行財富管理首席投資策略師 李振豪

本周為超級議息周，除美國之外，日本、英國等國家也會進行議息，市場預料美聯儲是次減息0.25厘的機率達96%，不過美國2年及10年期債息均見有上升跡象，降息確實毫無懸念？另一方面，日本雖然於今年開展了加息周期，但市場預料是次大機會按兵不動，留待明年才再加息，最新每百圓兌港元報約5.05算，到底有何原因導致日央行加息信心不足？

影片網址：https://www.youtube.com/live/EswZ6Arv7fY?feature=shared

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