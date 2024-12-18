GLOBAL Wednesday｜美本周減息勢在必行 留意點陣圖對明年利率啟示？｜日本央行按兵不動？

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

市場聚焦聯儲局今年最後一次議息結果。根據期貨利率市場數據，預期聯儲局減息0.25厘的可能性幾乎達到100%，市場是否已充分消化即將減息的預期？會後公布的點陣圖，對明年息口走向又會有何啟示？日本央行於周三（18日）起一連兩日議息，目前基準利率處於0.25厘，市場關注日央行會否按兵不動。隔夜指數掉期顯示，日本央行本周加息可能性為15%。若日圓匯率進一步貶至155心理關口，會否加大日央行加息壓力？

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=Zp355uzRJFw

►把時間軸拉到01:21開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好