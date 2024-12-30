FX MONDAY｜2024年邊樣資產跑贏？| 2025年美元VS人民幣 | 日圓易跌難升難改變？

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：亨達集團總經理 羅明立

美國候任總統特朗普將於1月20日上任，市場觀望他會否實現其當選後的鷹派言論，美元下年會否持續走強？綜合2024年的資產表現，比特幣(BTC)跑出，上升幅度逾一倍，其次為美股以及金價(XAU)，2025年各資產類別的配置比例將如何調動？市場擔心內地面臨關稅風險，人民幣(CNY)會有貶值壓力，惟有分析則指人民幣有可能逆風升值，明年做好機會有多大？

影片網址：https://www.youtube.com/live/Bhuck9LhAE0?feature=shared

►把時間軸拉到02:07開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【你點睇】卓林普經優才計劃成為香港居民，桌總冀當局放寬16歲以下青少年進入桌球室限制助年輕人接觸桌球，你是否認同？► 立即投票