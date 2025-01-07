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2025-01-07

KK星期二｜騰訊遭美列入軍企名單 可趁低吸納？｜CES展開幕 美股AI股落鑊？

#hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #元宇證券 #恒生指數 #00020 #00700 #商湯 #騰訊 #攜程 #02276 #09961 #康耐特光學

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　美國國防部表示，已將多家公司列入中國軍事公司名單，其中包括騰訊(00700)、商湯(00020)等，拖累今早騰訊一度跌逾7%，未來會否有更多企業受波及？惟有大行則認為，被列入名單不一定有足夠證據，並指去年有多家公司成功從名單中剔除，股價回調或成吸納時機。全球最大消費性電子展(CES)將於今日開展，市場關注人形機器人、自動駕駛等技術，CES有多大憧憬？AI股有多大的向上空間？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/br48bxN9s_s?feature=shared

 

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