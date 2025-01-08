GLOBAL Wednesday｜美債息高企 點影響投資部署？銀行股績前博得過？｜NVIDIA相關股可吼？

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：資深財經分析師 王榮昆

美國12月ISM服務業指數及11月JOLTS職位空缺數雙雙勝預期，對減息預期造成打擊，加上特朗普即將入主白宮，勢必重燃美國通脹升溫憂慮？減息預期如何預測？美國債息高企，10年期債息一度逼近5厘水平，如何影響投資部署？英偉達(NVDA)於全球最大消費性電子展(CES)發布多項產品，惟隔晚股價跌逾6%，反映投資者認為新產品驚喜不大？投資者可否趁股價回調吸納？其合作企業的股份值得吼？

影片網址：https://www.youtube.com/live/XkePv9buxXw?feature=shared

►把時間軸拉到01:39開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【你點睇？】恒指在2024年先跌後升，你點睇2025年港股走勢？► 立即投票