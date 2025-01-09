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2025-01-09

溫傑星期四｜前瞻美國非農數據｜騰訊負面消息已消化？｜以舊換新炒作近尾聲？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國將公布12月新增非農就業職位，市場預期新增職位將放緩至16.5萬份，數據會如何左右聯儲局減息步伐？騰訊(00700)連跌六日之後，今早低開逾1%後有反彈，據報旗下微信獲美國貿易代表辦公室剔出2024年假冒和隱私惡名市場名單，早前被美國列入「中國軍事企業」清單相關負面消息已消化？發改委擴大以舊換新政策，惟相關股份炒作已近尾聲？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/PFEQ3RnRuds?feature=shared

 

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