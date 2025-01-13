FX MONDAY｜美元及美債息升勢未止？｜人民幣再跌空間有限？｜油價短期可再上？

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嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

美國去年12月非農職位增加25.6萬個，超出預期的16.5萬個，失業率降至4.1%，亦略低於預期，美國經濟仍然強勁？聯儲局不排除下半年才會再開始減息？美元及美國債息率仍有上升空間？人行、國家外匯局最新決定，將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數，從1.5上調至1.75，於今日起實施，近期中央頻頻護匯價，人民幣再跌空間有限？大宗商品市場近期造好，美國對俄羅斯石油業祭出新一輪制裁，油價短期可再上？

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