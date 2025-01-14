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2025-01-14

hot talk 1點鐘｜

#hot talk 1點鐘 #伍禮賢 #光大證券 #大市 #恒生指數 #港股

嘉賓：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

　　

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/3C08xtJjDtI?feature=shared

 

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