hot talk 1點鐘｜解讀12月PPI數據 | 銀行股首選邊隻？｜輝達可趁壞消息撈貨？

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嘉賓：瑭明算法投資董事 曾啟邦

美國12月PPI及核心PPI均遜預期，惟上周非農就業數據強勁，難改聯儲局放慢減息預期？對即將公布的CPI有何啟示？近日普銀行分類指數跑贏標普500指數，隔晚資金流入銀行股，反映投資者普遍看好其前景？哪隻為首選？輝達(NVDA)消息好壞參半，如何判斷其前景？投資者可趁股價回落吸納？

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