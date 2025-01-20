FX MONDAY｜日央行議息在即 日圓「5算」不再？｜美元上望至少110水平？｜分析油、金價走勢

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嘉賓：渣打銀行財富管理首席投資辦公室高級投資策略師 陳正犖

日央行於本周將一連兩日舉行議息會議，市場預料是次將加息0.25厘，日圓「5算」最後召集？不過美國方面，候任總統特朗普即將上任，市場關注他對關稅政策等會有何舉措，而雖美國通脹有所降溫，但根據點陣圖顯示，市場大多數預料本周的議息會議會按兵不動，美國息口會有何去向？美元會否愈戰愈強？

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