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2025-01-21

KK星期二｜分析特朗普政策方向｜加徵關稅對美國通脹影響？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　特朗普出席就職後簽署多項行政命令，又宣布全國進入緊急能源狀態，以加速補回戰略油儲及提升產能，但未有即時提出加徵關稅的行動，刺激早段亞洲市場美匯指數一度跌穿108，離岸人民幣反彈。其後特朗普又指，正考慮對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，計劃2月1日實施，但暫時並未進一步提及對中國加徵關稅的細節。如何解讀關稅相關措施對美國通脹前景及美元的影響？恒指高開逾200點，重上兩萬關，對後市毋須太悲觀？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/q-_YJTmeLHs?feature=shared

 

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