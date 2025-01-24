財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-01-24

1周部署｜李偉傑：下周恒指阻力位及支持位？ 三大板塊值得留意！

#下周焦點 #1周部署 #經濟數據 #港股 #香港股票 #恒生指數 #華盛證券 #李偉傑

嘉賓：天風國際證券經紀業務部董事　李偉傑

 

　　美國總統特朗普稱，將要求聯儲局立即減息，另外表示中美兩國關係非常好，刺激美股三大指數齊齊向上，港股亦承接美股升勢，曾升逾400點，高見20113點，農曆新年前港股走勢仍樂觀？投資者會否趁假期前先離場套利？下周有甚麼焦點數據要留意？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/0pdtb38yKdE?feature=shared

 

►把時間軸拉到02:32開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#下周焦點 #1周部署 #經濟數據 #港股 #香港股票 #恒生指數 #華盛證券 #李偉傑
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
大國博弈
貨幣攻略
More
Share