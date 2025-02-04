財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-02-04

KK星期二｜新能源車企公布1月份交付數字｜DeepSeek風潮未炒完？｜中芯創歷史高位 有貨食胡未？

#hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #元宇證券 #恒生指數 #港股 #恒指 #晶片股 #00981 #中芯 #中美關係 #AI股 #金山雲 #阿里巴巴 #09988 #00992 #03690 #聯想 #美團 #00763 #01357 #中興通訊 #00268 #美圖 #金蝶國際 #中國重汽 #03808

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地新能源車企公布了1月份的交付銷售數字，當中小鵬(09868)以約3萬部車輛交付，領先另外兩間造車新勢力，數據如何解讀？另外，DeepSeek相關股仍有炒作，繼騰訊(00700)旗下騰訊雲及華為雲後，阿里(09988)旗下阿里雲及百度(09888)的百度智能雲，亦宣布上線DeepSeek大模型，這股熱潮仍可炒？抑或小心跟車太貼？中芯(00981)周二(4日)創歷史高位，有貨食胡未？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/kLOG29mPVZs?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:26開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】DeepSeek發布受到關注，惟美國正調查其有否透過第三方購入先進晶片，你認為美方會否封鎖DeepSeek？► 立即投票

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #元宇證券 #恒生指數 #港股 #恒指 #晶片股 #00981 #中芯 #中美關係 #AI股 #金山雲 #阿里巴巴 #09988 #00992 #03690 #聯想 #美團 #00763 #01357 #中興通訊 #00268 #美圖 #金蝶國際 #中國重汽 #03808
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
大國博弈
貨幣攻略
More
Share