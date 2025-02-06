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2025-02-06

溫傑星期四｜分析中美貿易戰及DeepSeek影響｜前瞻美國非農就業數據｜美國1月ISM服務業PMI遜預期｜快手仲可以追落後？

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　中美貿易戰消息不斷，近日更出現包裹事件彈出又彈入，加上近期DeepSeek成股市熱話，兩者對市場有何影響？另外，美國1月份ISM服務業PMI報52.8，遠差過市場預期的54，數字反映美國經濟出現了甚麼問題？與近日的關稅戰又有沒有關係？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/603JoteNcMw?feature=shared

 

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