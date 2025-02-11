KK星期二｜比亞迪「天神之眼」短期利好已反映？｜蘋果將推平價iPhone舜宇仲有得炒？

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

比亞迪(01211)宣布「天神之眼」高階智駕普及化，10萬元人民幣級以上車型全系標配，10萬元人民幣級以下車型多數搭載，最便宜的智駕車型為僅需6.98萬元人民幣。惟比亞迪與相關智能駕駛普遍收窄升幅甚至倒跌，利好消息已反映？據報蘋果將推出新款平價機型iPhone SE 4，或於本周內上架官網，舜宇(02382)曾升近一成，重上90元，短期炒作未完？

影片網址：https://www.youtube.com/live/i2qR8VL5Ww4?feature=shared

►把時間軸拉到01:28開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇