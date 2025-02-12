GLOBAL Wednesday｜美國1月份CPI、PPI前瞻｜AI主題點樣選股？｜拆解超微電腦最新業績

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美國即將公布多項經濟數據，當中包括1月份CPI、PPI，以及零售銷售，不過美聯儲局主席鮑威爾發表講話中表示，目前通脹料仍頑固，並不急於減息，以上數據如何左右後市及息口去向？AI熱潮「炒極仲有」，選股上有何因素要留意？更會拆解超微電腦(SMCI)最新業績！

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