財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-02-12

GLOBAL Wednesday｜美國1月份CPI、PPI前瞻｜AI主題點樣選股？｜拆解超微電腦最新業績

#hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #光大證券 #特斯拉 #美股 #美國經濟 #經濟數據 #超微電腦 #美國PPI #AI股 #美國CPI #零售售肖售 #美國數據 #SMCI #聯儲局 #TSLA #GDS #萬國數據 #AAPL #NVDA #蘋果 #英偉達 #03896 #AZN #阿斯利康 #金山雲 #TPR #KC #PayPal #博通 #英特爾 #PYPL #AVGO #INTC #00700 #騰訊 #Tapestry #Tempus AI #TEMP #伊瑞保險 #ERIE #台積電 #羅賓漢 #TSM #HOOD #哈爾濱電氣 #01133 #港交所 #00388

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　美國即將公布多項經濟數據，當中包括1月份CPI、PPI，以及零售銷售，不過美聯儲局主席鮑威爾發表講話中表示，目前通脹料仍頑固，並不急於減息，以上數據如何左右後市及息口去向？AI熱潮「炒極仲有」，選股上有何因素要留意？更會拆解超微電腦(SMCI)最新業績！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/VU3Tk9gi36Q?feature=shared

 

►把時間軸拉到02:03開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #光大證券 #特斯拉 #美股 #美國經濟 #經濟數據 #超微電腦 #美國PPI #AI股 #美國CPI #零售售肖售 #美國數據 #SMCI #聯儲局 #TSLA #GDS #萬國數據 #AAPL #NVDA #蘋果 #英偉達 #03896 #AZN #阿斯利康 #金山雲 #TPR #KC #PayPal #博通 #英特爾 #PYPL #AVGO #INTC #00700 #騰訊 #Tapestry #Tempus AI #TEMP #伊瑞保險 #ERIE #台積電 #羅賓漢 #TSM #HOOD #哈爾濱電氣 #01133 #港交所 #00388
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
大國博弈
More
Share