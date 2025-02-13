hot talk 1點鐘｜聯儲局有機會12月先減到息？｜百度文心一言4月起全面免費｜舜宇短期有望上紅底股？

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嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

美國1月消費物價指數CPI按月升幅0.5%，高於預期，創17個月以來最勁，核心CPI按年、按月都反彈，更創下去年3月以來最大升幅，在特朗普關稅措施下，未來幾個月通脹會進一步惡化？今年有機會只減一次息嗎？

港股再上22000點，惟恒指14天RSI已進入超買區間，短期回調風險加大？據報百度(09888)正在與阿聯酋討論在當地運無人的士計劃，股價可繼續追落後？另外，百度又宣布文心一言將於4月1日起全面免費，減價對毛利影響大嗎？舜宇(02382)發盈喜，預期去年純利按年最多增長約1.5倍，兼獲大行唱好，短期有望衝上紅底股？

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