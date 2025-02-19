GLOBAL Wednesday｜焦點轉移中港股 美股風光不再？｜Intel、超微電腦可再上？｜Nvidia績前部署？

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嘉賓：中原資產管理投資策略師 劉偉強

美股周二假期後復市反覆靠穩，當中標指更破頂兼創收市歷史新高，惟特朗普關稅等不確定因素仍存在，美股短期仍需整固？

消息指美國私募基金巨擘銀湖(Silver Lake)與英特爾Intel(INTC.US)進行獨家洽商，擬收購Intel旗下可編程晶片業務分支Altera的控制性權益，刺激Intel周二股價抽升逾16%，加上傳會被博通(AVGO.US)和台積電(TSM.US)分拆，股價短期繼續有炒作？超微電腦(SMCI.US)亦大升逾16%，標指今年以來表現最好股票，仍有上望空間？英偉達(NVDA.US)下周三(26日)放榜，今次業績會否再令市場驚喜？另外，亦會拆解西方石油(OXY.US)、百度(BIDU.US)業績。

影片網址：https://www.youtube.com/live/wgkcv0VtiWg?feature=shared

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