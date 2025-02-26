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2025-02-26

GLOBAL Wednesday｜拆解財政預算案｜Nvidia業績前瞻｜Bitcoin失九萬關

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　港府公布新一份財政預算案，會如何左右港股表現？英偉達(Nvidia)將公布去年第四季及全年業績，據彭博統計，市場料Nvidia去年營收近1295億美元，按年升1.12倍，毛利率升至75.5%，績前應如何部署？Bitcoin失守萬九關，早後曾低見8.6萬美元水平，可趁低吸納？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/9Cu3GoOzR3c?feature=shared

 

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