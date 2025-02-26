GLOBAL Wednesday｜拆解財政預算案｜Nvidia業績前瞻｜Bitcoin失九萬關

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

港府公布新一份財政預算案，會如何左右港股表現？英偉達(Nvidia)將公布去年第四季及全年業績，據彭博統計，市場料Nvidia去年營收近1295億美元，按年升1.12倍，毛利率升至75.5%，績前應如何部署？Bitcoin失守萬九關，早後曾低見8.6萬美元水平，可趁低吸納？

影片網址：https://www.youtube.com/live/9Cu3GoOzR3c?feature=shared

►把時間軸拉到2:12:59開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【你點睇？】《哪吒2》本港上映場次爆滿，實際該片電檢審批僅用1日，你認為該速度應否多加應用在其他本港電影？► 立即投票