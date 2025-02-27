溫傑星期四｜恒指曾重上24000點！｜重磅股NVIDIA業績收唔收貨？｜解讀財政預算案地產新政｜傳內地注水內銀4000億元人仔

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股周四（27日）曾重上兩萬四，惟其後轉跌，半日收市報23535點，跌252點，呢個位阻力大？英偉達(Nvidia)去年第四季按年多賺近80%，收入亦按年增78%至393億美元，業績點拆？另外，上日公布的財政預算案當中提及不少與地產相關的措施，本地地產股會如何走？

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