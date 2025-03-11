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2025-03-11

KK星期二｜美股急瀉到底發生過甚麼事？有機會出現經濟衰退？有咩股份會受累？

#hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #元宇證券 #恒生指數 #港股 #恒指 #香港股票 #分析 #00005 #02888 #渣打 #滙控 #道指 #美股 #花旗 #經濟衰退 #國際金融股 #高盛 #銀行股 #攜程 #阿里巴巴 #02269 #09961 #理想 #美團 #港交所 #03690 #00388 #藥明生物 #09988 #02015 #00551 #裕元集團

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　隔晚美股全線向下，當中道指曾跌逾1100點，加上因關稅等因素，有不少大行看淡美股後市去向，下一站仍要向下？大機會出現經濟衰退？如衰退情況下，國際銀行股會否成受害者？滙控(00005)、渣打(02888)年初至今都升逾兩成，現階段可以趁回買？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/IqLZju7ToII?feature=shared

 

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