KK星期二｜比亞迪推超級e平台技術｜丘鈦、藥明康德業績利好已反映？｜前瞻騰訊業績！

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

比亞迪(01211)推超級e平台技術，充電5分鐘續航400公里，股價一度重返400元關，上望空間還有多少？多隻股份績後造好，丘鈦科技(01478)去年多賺2.4倍，獲大行唱好，今早曾急升16%，同樣出業績的藥明康德(02359)雖然去年少賺13%，但收入指引向好，亦宣派特別息，相關股份利好因素已反映在股價上？績後應如何部署？另外，亦會前瞻騰訊(00700)業績。

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