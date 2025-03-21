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2025-03-21

1周部署｜黃偉豪：業績期後 港股繼續整固定見頂回升？

#黃偉豪 #1周部署 #金刀析 #下周焦點 #恒生指數 #恒指 #香港股票 #港股 #內需股 #消費股 #券商股

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁　黃偉豪

 

　　港股連跌兩日，周四及周五兩日回吐幅度近1100點，全周累計則跌270點。ATMXJ中只餘美圑(03690)尚未公布業績，周五收市後放榜，會如何影響下周港股表現？恒指回調至甚麼水平才算合理？下方防守位留意甚麼位置？

 

 

影片網址：https://youtu.be/dkxY7cB7ESQ?feature=shared

 

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