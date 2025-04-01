hot talk 1點鐘｜小鵬反彈目標睇幾多？｜小米跌後回升 現價可撈？｜老鋪黃金前景點睇？

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嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

繼連跌兩日後，恒指有反彈，惟特朗普將公布關稅，或需留意短期市況波動大？小鵬(09868)3月智能汽車交付3.3萬輛，按年增長近2.7倍，連續第五個月交付量超過3萬輛，股價高開4%後升幅進一步擴大，走勢可確立見底回升？小米(01810)自上月底配股後，股價反覆轉弱，今早先跌後回升，但仍低於配股價53.25元，現價可撈底嗎？老鋪黃金(06181)公布上市後首份全年業績，去年純利升2.56倍至約14.7億元人民幣，收入約98億元人民幣，升1.6倍，派末期股息每股6.35元人民幣，前景可進一步看好？

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