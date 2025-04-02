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2025-04-02

GLOBAL Wednesday｜「解放日」將至 點影響金融市場？前瞻美國服務業PMI、非農 美股IPO CoreWeave咩來頭？

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　市場觀望美國總統特朗普即將公布的對等關稅措施，屆時對金融市場及某些特定行業會構成甚麼影響？美國於本周將公布多個經濟數據，包括3月份服務業PMI、非農就業數據、失業率，Kimmy亦會同大家前瞻！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/VXb8kk-bS98?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:53開始 — 節目開始

 

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