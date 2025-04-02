GLOBAL Wednesday｜「解放日」將至 點影響金融市場？前瞻美國服務業PMI、非農 美股IPO CoreWeave咩來頭？

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

市場觀望美國總統特朗普即將公布的對等關稅措施，屆時對金融市場及某些特定行業會構成甚麼影響？美國於本周將公布多個經濟數據，包括3月份服務業PMI、非農就業數據、失業率，Kimmy亦會同大家前瞻！

影片網址：https://www.youtube.com/live/VXb8kk-bS98?feature=shared

►把時間軸拉到00:53開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情