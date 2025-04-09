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2025-04-09

GLOBAL Wednesday｜關稅措施多管齊下 美股、港股跌浪未見最深只有更深？蘋果(AAPL)四連插共23% 前瞻美國通脹數據

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　特朗普對中國徵收104%關稅正式生效，而最新亦公布對醫療板塊亦擬加收關稅，消息續令環球股市未止跌，港股半日收市仍跌312點，報19815點，仲博唔博反彈？蘋果公司(AAPL)股價錄四連跌，跌23%，市值更大幅縮水至2.6萬億美元，關稅陰霾下，股價恐越跌越深？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/HuP75WStzg0?feature=shared

 

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