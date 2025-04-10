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2025-04-10

溫傑星期四｜關稅戰最新消息點解讀？內地錄連續2個月通縮 分析三大焦點股！

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嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　美國總統特朗普宣布，將提高對華徵關稅至125%，並暫緩中國以外國家對等關稅措施90天，消息令隔晚美股反覆飆升之餘，港股周四（10日）亦造好，半日收市升364點，報20628點，應該趁呢轉升勢減磅？又可唔可以「彈高熊」？內地公布3月份通脹數據，當中CPI數據按年跌0.1%，連續2個月錄通縮，通縮壓力或續加大？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/q8M_haEqpiQ?feature=shared

 

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