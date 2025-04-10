溫傑星期四｜關稅戰最新消息點解讀？內地錄連續2個月通縮 分析三大焦點股！

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國總統特朗普宣布，將提高對華徵關稅至125%，並暫緩中國以外國家對等關稅措施90天，消息令隔晚美股反覆飆升之餘，港股周四（10日）亦造好，半日收市升364點，報20628點，應該趁呢轉升勢減磅？又可唔可以「彈高熊」？內地公布3月份通脹數據，當中CPI數據按年跌0.1%，連續2個月錄通縮，通縮壓力或續加大？

影片網址：https://www.youtube.com/live/q8M_haEqpiQ?feature=shared

►把時間軸拉到00:56開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好