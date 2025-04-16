GLOBAL Wednesday｜前瞻台積電、Netflix業績！

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嘉賓：中原資產管理投資策略師 劉偉強(莊主)

據報歐盟與美國最新的貿易談判進展不大，限制美股升幅，道指周二漲逾200點後，反覆回吐逾百點，標指、納指亦先升後回軟。美股迎來業績期，料後市繼續整固？

台積電(TSM.US)將公布首季業績，預期第一季營收約254億美元，按季放緩、但按年仍增長約42%，毛利率料為57%至59%，雖關稅及消費需求不明朗，但仍可受惠於先進AI和計算芯片長期需求？市場預期Netflix(NFLX.US)首季營收105億美元，按年增加12%，預期每股收益按年增加8.49%，績前可買入博業績嗎？美國銀行(BAC.US)及花旗(C.US)績後部署策略？

影片網址：https://www.youtube.com/live/USWlzLG_0t4?feature=shared

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