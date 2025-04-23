GLOBAL Wednesday｜特斯拉首季業績差過預期 有貨好頭痕？美國PMI數據、多隻業績股前瞻 金價防守位睇邊？

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

美國電動車企「一哥」特斯拉(TSLA)最新公布第一季業績，純利按年跌逾七成，而收入亦不及市場預期，股價於盤後交易時段不跌反升逾5%，係咪有貨股民的最後逃生門？現貨金隔晚曾升穿每盎司3500美元水平，惟收市倒跌逾1%，金價防守位睇邊？

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