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2025-04-25

1周部署｜黃偉豪：港股上望22600點！短期除關稅仲要睇實咩因素？

#下周焦點 #港股 #香港股票 #分析 #1周部署 #恒生指數 #恒指 #關稅

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁　黃偉豪

 

　　港股本周表現不遜，本周錄逾2%升幅，而恒指短期會行咩區間？上望目標、支持位睇邊？關稅戰消息層出不窮，黃偉豪表示另外也要留意美儲局及內地政府的動向。至於倉位部署方面，呢幾個板塊仍然係不宜沾手‥‥‥

 

 

影片網址：https://youtu.be/Jprx1duiVR8?feature=shared

 

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