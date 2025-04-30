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2025-04-30

GLOBAL Wednesday｜內地製造業陷收縮！美國首季GDP恐大幅縮窄 美股反彈勢頭見尾聲？前瞻META、微軟業績

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　內地公布4月份官方製造業及非製造業PMI，當中製造業報49，低過市場預期的49.7，內地製造業陷收縮，數據開始反映關稅戰的影響？外圍方面，美國將公布多個經濟數據包括第一季GDP，市場預料僅有0.4%的增長，遠低於前值，美國經濟衰退問題避無可避？美股反彈浪係咪見尾聲？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/3a5TNY7vsMc?feature=shared

 

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