KK星期二｜有何因素令港匯續走強？分析「五一黃金周」數據 訪澳旅客升逾四成 賭股短期睇咩位？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股周二(6日)假期後復市，半日表現反覆。而港匯近日持續強勢，再觸7.75強方，金管局再於周二早上再注資逾605億，有咩因素令港匯近期多次強勁？內地「五一黃金周」假期結束，澳門公布了出入境數字，入境旅客按年升逾40%，賭股造好，短期有望睇更高？

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