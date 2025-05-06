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2025-05-06

KK星期二｜有何因素令港匯續走強？分析「五一黃金周」數據 訪澳旅客升逾四成 賭股短期睇咩位？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股周二(6日)假期後復市，半日表現反覆。而港匯近日持續強勢，再觸7.75強方，金管局再於周二早上再注資逾605億，有咩因素令港匯近期多次強勁？內地「五一黃金周」假期結束，澳門公布了出入境數字，入境旅客按年升逾40%，賭股造好，短期有望睇更高？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/3WBKOOBJ9Ko?feature=shared

 

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