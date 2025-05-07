財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-05-07

GLOBAL Wednesday｜美儲局料續按兵不動 美股後市有何去向？續留意鮑威爾言論？中國4月貿易帳前瞻！

#hot talk 1點鐘 #恒生指數 #湯麗鴻 #美股 #恒指 #光大證券 #分析 #減息 #FOMC #美國通脹 #PLTR #Reddit #RDDT #Meta #資本 #超微 #01810 #AMD #中芯國際 #金山雲 #小米 #09988 #理想汽車 #01929 #SQQQ #阿里巴巴 #02015 #00981 #月吉大福 #議息

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　美國聯儲局議息結果即將出爐，而市場預期續按兵不動維持利率不變，有分析指關稅因素有可能限制主席鮑威爾對未來經濟及通脹的言論，美股後市會點行？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/EEEjAzaCeHM?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:14開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #恒生指數 #湯麗鴻 #美股 #恒指 #光大證券 #分析 #減息 #FOMC #美國通脹 #PLTR #Reddit #RDDT #Meta #資本 #超微 #01810 #AMD #中芯國際 #金山雲 #小米 #09988 #理想汽車 #01929 #SQQQ #阿里巴巴 #02015 #00981 #月吉大福 #議息
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
關稅戰
貨幣攻略
More
Share