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2025-05-13

KK星期二｜恒指今輪反彈浪見頂未？｜優必選傳與華為合作｜機械人概念股邊隻值得留意？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　市場消化中美暫時降低關稅的消息，港股終止八連升，獲利盤湧現下，令恒指周二（13日）上午跌幅一度擴大至逾400點。恒指今輪反彈浪是否已見頂？下級支持位可留意甚麼水平？優必選(09880)據報與華為正式簽署全面合作協議，股價逆市向上，機械人板塊年初至今表現亮眼，哪隻值博率較大？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/j1vQ3CfSSdE?feature=shared

 

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