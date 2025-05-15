溫傑星期四｜前瞻阿里業績！｜跟進騰訊績後表現｜傳寧德時代以263元定價

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嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

騰訊(00700)首季經調整盈利逾613億元，按年升22%，勝預期，純利按年升14%，收入增長近13%至逾1800億元，績後股價由升轉跌，業績因素消化後應如何部署？另一隻科技股阿里(09988)將於周四（15日）公布業績，會如何左右大市表現？寧德時代(03750)孖展逾2405億元，超購逾102倍，市場認購需求強勁，傳招股定價263元，上市後表現可看好？

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