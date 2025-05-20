KK星期二｜生科股跑出可留意？｜寧德時代高開 有貨應食胡？｜小米今輪反彈目標？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

內地下調貸款市場報價利率（LPR），港股連跌三日後急彈，今早（20日）一度升330點，高見23662點，有望挑戰上周四（15日）高位（約23710點）嗎？當中生科股表現突出，相關板塊可留意？寧德時代(03750)香港上市首日高開逾12%，報296元，其後更突破300元，投資者若有貨應食胡嗎？小米(01810)曾升逾4%，董事長雷軍表示，小米自主研發設計的3nm旗艦晶片玄戒01已開始大規模量產，股價今輪反彈目標看多少？

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