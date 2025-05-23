1周部署｜李偉傑：恒指10天線有支持！呢幾類相關股不妨留意

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：天風國際證券集團經紀業務部董事 李偉傑

近期美股充斥利淡消息，例如穆迪下調美股評級、減稅法案引起市場憂慮，令美債息持續高企，李偉傑指或令美股有一定程度受壓。至於港股方面，李指走勢可謂不錯，近期更曾上試23900點水平，恒指防守位看哪？資產配置可以部署咩股份？避險資產亦可續留意？

影片網址：https://youtu.be/8ACvU6z6SaI?feature=shared

►把時間軸拉到00:00開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







《說說心理話》香港四徑：跑足3日3夜298公里，跑到出現幻覺！勝出沒有獎金或獎品，跑手為甚麼會去挑戰極限？如何調節心理狀態去完成？► 即睇