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2025-05-27

KK星期二｜小米業績預期反映曬未？｜拆解領展業績！｜傳港交所擬啟動「零日期權」交易？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　小米(01810)將公布第一季業績，市場預測，經調整淨利潤90.6億元人民幣，按年升40%，小米股價首季累計升42.6%，是否已反映業績預期？拼多多(US.PDD)亦將公布業績，市場預期經調整純利跌9%，主要受低價補貼恒常化影響？據彭博報導，港交所(00388)計劃最早於2026年上半年推出零日期權合約，可複製美國衍生品市場成功之處？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/59SNiu9rfng?feature=shared

 

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