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2025-05-28

GLOBAL Wednesday｜拼多多績後大瀉 電商同行或中槍？前瞻美國PCE數據、GDP！

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　拼多多(PDD)首季調整後淨利潤為169.2億元人民幣，按年少45%，而營收則按年增10%至逾956億元人民幣，兩者齊齊遠差過市場預期，隔晚股份美股收市跌逾13%，股價大瀉會否影響同業，以及港股市況？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/QL0dtrhkoAg?feature=shared

 

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