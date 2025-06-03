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2025-06-03

KK星期二｜多隻股份創52周高 好淡倉點部署？泡泡瑪特、老鋪黃金一飛沖天！航運、物流股要捉緊食胡尾巴？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　市場憧憬中美元首或有計傾，港股周二（29日）反彈，半日升262點，報23420點，不過現階段造好倉淡倉仍要小心？多隻股份創52周高位，當中包括如泡泡瑪特(09992)、老鋪黃金(06181)等新消費股，以及內銀股，有貨夠鐘食胡？航運股、物流股有追捧，中遠海控(01919)半日升1%，順豐控股(06936)升3%，而波羅的海乾散指數(BDI)最新亦企穩1400點樓上，反映緊咩因素？同關稅戰有冇關係？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/DfzXkb0kU4c?feature=shared

 

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