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2025-06-04

GLOBAL Wednesday｜點運用「TACO」交易炒股？英偉達重返市值一哥 可以續買貨？CoreWeave創新高！

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嘉賓：中原資產管理投資策略師　劉偉強

 

　　美股隔晚全線向好，近期市場出現了新詞語叫「TACO Trade」，以針對美國總統特朗普的朝令夕改的關稅措施，散戶也可以用呢個方式炒美股嗎？英偉達(NVDA)隔晚收升逾2%，更重返市值一哥地位，而一眾大行對其目標價平均看170美元水平。而人稱「英偉達親生仔」的CoreWeave(CRWV)隔晚收市創新高，最新與Applied Digital簽訂了15年的長期協議，而家再追兩隻股都唔遲？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/cxuJ1_nSOOE?feature=shared

 

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