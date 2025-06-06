1周部署｜李澤銘：港股繼續區間走惟新消費股仍有炒作空間？

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嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

中美元首通話，市場憧憬可紓緩貿易緊張關係，但港股過去三日已累積約750點升幅，周五（6日）一度逼近24000點關口，高見23954點後沽壓增加，掉頭向下，三連升斷纜，料24000點阻力大，下周港股將繼續調整？板塊輪流炒作之下，哪幾個板塊仍有炒作空間？下周中美均會公布5月通脹數據，料關稅戰影響將會逐步浮現？對息口及經濟前景又有何啟示？

影片網址：https://youtu.be/6xmTIEMD_lM?feature=shared

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