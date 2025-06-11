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2025-06-11

GLOBAL Wednesday｜美股下個目標睇幾多？前瞻美國5月CPI數據！Tesla幾乎收復罵戰後失地

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　美股周二（10日）造好，道指收市升105點，標指連升第3個交易日，三大指數均創約3個月以來收市高位。市場憧憬中美貿易談判進展，以及觀望美國30年期長債拍賣情況，有機會進一步推高美股？重磅股中，Tesla急彈近6%，三日累計反彈幅度逾14%，幾乎收復馬斯克與美國總統特朗普反目以來的失地，股價仍有反彈空間嗎？另外，Kimmy亦會前瞻美國5月消費者物價指數CPI。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/bkS4u_Yu_SI?feature=shared

 

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